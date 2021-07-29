Google и Facebook вводят обязательную вакцинацию сотрудников

Технологические гиганты Facebook и Google объявили об обязательной вакцинации сотрудников перед их возвращением в офис. Однако сроки исполнения этого распоряжения не жесткие: все зависит от наличия вакцин и медицинских противопоказаний.

Вице-президент по кадровым вопросам Facebook Лори Голер заявила, что когда все офисы компании откроются, то от сотрудников в США будут требовать пройти вакцинацию. При этом для тех, кто не может привиться по медицинским противопоказаниям, будут создавать дополнительные направления работы, пишет CNBC.

Она добавила, что то, как компания будет реализовывать свою политику, будет зависеть от условий и установленных правил в каждом конкретном штате. Такую стратегию Facebook может начать применять и в своих офисах за границей.

Ранее о допуске в офисы только привитых сотрудников заявила компания Google. Про обязательную вакцинацию говорится в письме директора Google и Alphabet Сундара Пичаи.

Пичаи пояснил, что реализация этого решения будет зависеть от местных условий и доступности вакцины в странах и регионах, где расположены офисы компании.

Компания продлила режим удаленной работы до 18 октября. Пичаи добавил, что многие сотрудники обеспокоены всплесками заболеваемости из-за дельта-штамма и «обеспокоены возвращением в офис».

Требования технологических гигантов к вакцинации могут подтолкнуть других работодателей последовать их примеру, отмечает NPR. Другие крупные технологические компании, включая Apple и Amazon, пока отказались вводить обязательные вакцины. В письме для сотрудников руководство Microsoft подчеркнуло, что компания не требует обязательной вакцинации для выхода в офис, но рекомендовало привиться топам компании.

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