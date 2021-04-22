«Мангазея» идёт в венчур: компания создаёт отдельное подразделение для поддержки промышленных стартапов

Группа компаний «Мангазея» объявила о запуске новой компании «МТех». Она сосредоточится на решении технологических задач «Мангазеи», а также будет заниматься инвестициями в перспективные промышленные стартапы.
Компания будет формировать и реализовывать ИТ-стратегию и решения для компаний, входящих в состав ГК «Мангазея», разрабатывать новые программные продукты и технологические решения для рынка, а также заниматься венчурными инвестициями в технологические стартапы в промышленности и других отраслях, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.
В рамках компании «МТех» будет консолидирована экспертиза ГК «Мангазея» по разработке и внедрению ИТ решений для золотодобывающего, девелоперского и аграрного бизнеса группы, заявляют в компании.
Также планируется развивать технологическую экспертизу «МТех» и для внешнего рынка. Приоритетным направлением развития компания видит разработку программных решений и реализацию проектов комплексной автоматизации для нужд промышленных предприятий со сложным производством.
Кроме того, «МТех» заинтересована в развитии инвестиционного направления бизнеса: компания намерена выступать в качестве классического венчурного инвестора с ориентацией на промышленные стартапы.
«Для нас качественно выполненный проект в рамках компании — приоритетная задача. Сегодня мы видим запрос внешнего рынка на нашу экспертизу и готовы оказывать услуги нашим партнёрам с соблюдением высоких стандартов качества. Также нам интересны новые технологические решения для отраслей, в которых мы работаем — золотодобыча, агро, девелопмент. Готовы рассматривать молодые и перспективные проекты для инвестиций и развития в рамках группы», — прокомментировал председатель совета директоров ООО «Мангазея Золото» Роман Кашуба.
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Фото: ГК «Мангазея».
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