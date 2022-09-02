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«Манго Иншуринг» ушла со страхового рынка России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Инвесторы компании «Манго Иншуринг» решили больше не развивать проект «в текущей обстановке». С 1 сентября клиентский портфель принадлежит партнеру «АльфаСтрахованию».

«Манго Иншуринг» ушла со страхового рынка России

До 1 декабря принимать обращения, рассматривать заявления и выплачивать компенсации будет команда поддержки «Манго», после — команда «АльфаСтрахование».

Компания предупредила клиентов, что все годовые подписки будут работать как обычно до конца оплаченного периода. Там также заверили, что условия, указанные в полисе, при переходе в «АльфаСтрахование» меняться не будут.

 Генеральный директор принимающего портфель страховщика Владимир Скворцов летом рассказывал «Интерфаксу», что решение об уходе принималось в рамках оптимизации бизнеса. С 20 июля «Манго Иншуринг» перестала продлевать полисы по страхованию квартир и имущества и закрыла соцсети.

«Страховая компания “Манго“» зарегистрировано в августе 2018 года. Владельцем 100%-ной доли в нем сразу стало ООО «ЮНС-Холдинг», которое принадлежит кипрской Alfastrakhovanie Holdings Limited.

В 2018 году акционеры «Альфа-Групп» вложили в стартап 500 млн рублей, а в 2019 году — еще 1,5 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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