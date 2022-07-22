Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бренд Mango возобновит работу в Россию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Турецкая Fiba Retail планирует открыть магазины Mango на месте Marks & Spencer. Первая из точек может появиться в ТРЦ «Гагаринский» в Москве. Общее количество точек обсуждается.

Бренд Mango возобновит работу в Россию

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки.

У Mango в России было 55 собственных магазинов, еще 53 точки работали по франшизе. В марте испанская сеть остановила продажи в своих магазинах, а франчайзинговые площадки не закрывались.

В начале лета компания заявила, что уйдет из России, передав собственные точки франчайзи. Согласно условиям сделки партнеры бренда смогут продолжать закупать продукцию компании, но доставкой им придется заниматься самостоятельно или через другого дистрибутора. 

В 2021 году выручка Mango в России составила 12,8 млрд рублей, чистая прибыль —  591 млн рублей. 

Участники fashion-рынка считают, что после ухода других зарубежных брендов, открывать Mango будет выгодно. Компанию также выделит то, что она не уходит и не меняет вывеску. В итоге магазинов Mango может открыться больше, чем было до приостановки деятельности.

Фото на обложке: ThamKC / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
  2. 2 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  3. 3 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию
  4. 4 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  5. 5 Открытие Турции – «бомба замедленного действия» для российских курортов
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ