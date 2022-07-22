Бренд Mango возобновит работу в Россию

Турецкая Fiba Retail планирует открыть магазины Mango на месте Marks & Spencer. Первая из точек может появиться в ТРЦ «Гагаринский» в Москве. Общее количество точек обсуждается.
Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки.
У Mango в России было 55 собственных магазинов, еще 53 точки работали по франшизе. В марте испанская сеть остановила продажи в своих магазинах, а франчайзинговые площадки не закрывались.
В начале лета компания заявила, что уйдет из России, передав собственные точки франчайзи. Согласно условиям сделки партнеры бренда смогут продолжать закупать продукцию компании, но доставкой им придется заниматься самостоятельно или через другого дистрибутора.
В 2021 году выручка Mango в России составила 12,8 млрд рублей, чистая прибыль — 591 млн рублей.
Участники fashion-рынка считают, что после ухода других зарубежных брендов, открывать Mango будет выгодно. Компанию также выделит то, что она не уходит и не меняет вывеску. В итоге магазинов Mango может открыться больше, чем было до приостановки деятельности.
Фото на обложке: ThamKC /
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