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В MANGO OFFICE рассказали о возможностях голосовых роботов для бизнеса

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

К 2025 году технологии на основе искусственного интеллекта планируют внедрить 50% российских компаний, по данным исследований DeepUP 2021 года. Особенно остро в них нуждаются организации с большим потоком клиентов: роботы способны разгрузить службу клиентской поддержки, заменив несколько сотрудников.

В MANGO OFFICE рассказали о возможностях голосовых роботов для бизнеса

Виртуальные роботы-операторы могут взять на себя более 50 различных задач колл-центра и, главное, будут работать, пока сотрудники находятся в отпуске, на больничном или у них выходные. Они помогут:

  • принять сообщения в чате на сайте, в мессенджерах, соцсетях, ответить на них или направить менеджеру;
  • автоматически инициировать звонок, если сотрудник его пропустил;
  • прозвонить базу клиентов и уведомить об акции или напомнить о визите и т.д.

Согласно обратной связи, полученной MANGO OFFICE от клиентов, многие из них отметили, что ответы роботов в нерабочее время их приятно удивили: для клиентов это знак, что компания проявила заботу и заранее подготовила решения возможных вопросов.

Получить подробную информацию о роботе-операторе компании MANGO OFFICE и его подключении можно на сайте

Фото на обложке: предоставлено компанией 

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