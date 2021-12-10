В MANGO OFFICE рассказали о возможностях голосовых роботов для бизнеса

К 2025 году технологии на основе искусственного интеллекта планируют внедрить 50% российских компаний, по данным исследований DeepUP 2021 года. Особенно остро в них нуждаются организации с большим потоком клиентов: роботы способны разгрузить службу клиентской поддержки, заменив несколько сотрудников.
Виртуальные роботы-операторы могут взять на себя более 50 различных задач колл-центра и, главное, будут работать, пока сотрудники находятся в отпуске, на больничном или у них выходные. Они помогут:
- принять сообщения в чате на сайте, в мессенджерах, соцсетях, ответить на них или направить менеджеру;
- автоматически инициировать звонок, если сотрудник его пропустил;
- прозвонить базу клиентов и уведомить об акции или напомнить о визите и т.д.
Согласно обратной связи, полученной MANGO OFFICE от клиентов, многие из них отметили, что ответы роботов в нерабочее время их приятно удивили: для клиентов это знак, что компания проявила заботу и заранее подготовила решения возможных вопросов.
Получить подробную информацию о роботе-операторе компании MANGO OFFICE и его подключении можно на сайте.
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