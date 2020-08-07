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MAPS.ME и Мостуризм опубликовали пять тематических путеводителей по Москве
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Никита Стаценко
Онлайн-площадка #Москвастобой, запущенная Комитетом по туризму города Москвы, представила пять новых маршрутов по столице. Они расскажут о космосе, архитектуре, известных купеческих семьях, Ваганьковском холме и любовных историях города. Путеводители можно также просмотреть и скачать в приложении для путешественников MAPS.ME.
MAPS.ME и Мостуризм опубликовали пять тематических путеводителей по МосквеНикита Стаценко
Москвичам и гостям города предлагается выбрать один из пяти тематических маршрутов:
- «Москва космическая» познакомит с городскими объектами, связанными с космосом и его покорителями. В маршрут включены несколько крупных музеев, планетарий, обсерватория, памятники и скульптурные композиции.
- «Знаковые здания Москвы» подойдет для ознакомления с самыми яркими архитектурными направлениями города.
- «Москва купеческая» расскажет, какое влияние представители торговой элиты страны оказали на развитие города.
- «Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма» позволит поближе познакомиться с местом, где хранили свою казну московские князья, селились знатные люди, узнать, как создавались уникальные коллекции произведений искусства и музейные объединения.
- «Москва романтическая» представит самые яркие любовные истории столицы.
Все маршруты доступны на сайте москвастобой.рф и в каталоге путеводителей MAPS.ME.
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