Онлайн-площадка #Москвастобой, запущенная Комитетом по туризму города Москвы, представила пять новых маршрутов по столице. Они расскажут о космосе, архитектуре, известных купеческих семьях, Ваганьковском холме и любовных историях города. Путеводители можно также просмотреть и скачать в приложении для путешественников MAPS.ME.

MAPS.ME и Мостуризм опубликовали пять тематических путеводителей по Москве