Новый пакет санкций и «экстремистская деятельность» Meta: главное для бизнеса к утру 11 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: обвинение Meta в «экстремистской деятельности», новый пакет санкций ЕС, приостановка полетов турецкой Pegasus Airlines и другие новости.
О главных событиях 10 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Мир
- Лидеры стран-членов Евросоюза выразили готовность ужесточить санкции против Москвы и Минска из-за ситуации на Украине.
- Посольство России обвинило Meta Platforms, которая владеет Facebook и Instagram, в «экстремистской деятельности» из-за разрешения публиковать угрозы в адрес российских военных.
- В России возможен дефолт на фоне введенных против нее санкций, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она отметила, что санкции уже привели к резкому сокращению российской экономики и падению курса рубля.
Бизнес
- Владелец завода-производителя Peugeot приостановил экспорт из России. Приостановка импорта и экспорта легковых и коммерческих автомобилей (LVC) связана с нарушением логистических цепочек, сообщили в автоконцерне Stellantis. Завод в Калужской области работает в штатном режиме.
- Американская компания Mars решила приостановить импорт и экспорт в России. Организация работает в России более 30 лет, в ее штат входит 6 тыс. сотрудников. Работников будут поддерживать, но бизнес будет сокращен и переориентирован. Компания известна одноименными шоколадными батончиками, а также конфетами Bounty, Milky Way и Twix. Mars также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.
- Турецкая Pegasus Airlines объявила о приостановке полетов в Россию и из нее с 13 по 27 марта. Авиакомпания объяснила это решение «операционными рисками» на фоне антироссийских санкций, введенных из-за военной операции РФ на Украине. Обладатели билетов на рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар на эти даты могут вернуть деньги или бесплатно заменить билеты.
- Казахстанская Air Astana приостанавливает полеты в РФ и над ее территорией. Причина — прекращение страхового покрытия коммерческих полетов.
- Walt Disney приостановит всю работу в России, в том числе производство и лицензирование контента.
Банки и фондовый рынок
- Торги на Московской бирже не будут проводиться 11 марта.
- Банк JP Morgan Chase сообщил о прекращении работы в России. В инвестбанке решение о прекращении работы объяснили ситуацией на Украине. При этом отметили, что JP Morgan продолжит заниматься операциями, связанными с урегулированием обязательств клиентов банка.
Сервисы
- В Google Cloud перестали регистрировать пользователей из России. Компания также приостановила работу действующих аккаунтов россиян в рекламной сети AdSense и запретила регистрацию там новых пользователей из РФ. Аналогичные ограничения действуют для AdMob и Google Ad Manager.
- Приложение для знакомств Feeld перестанет работать в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Все клиенты приложения, оплатившие подписку, могут вернуть деньги.
Фото на обложке: Oleg Troino /
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