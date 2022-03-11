RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: обвинение Meta в «экстремистской деятельности», новый пакет санкций ЕС, приостановка полетов турецкой Pegasus Airlines и другие новости.

Новый пакет санкций и «экстремистская деятельность» Meta: главное для бизнеса к утру 11 марта