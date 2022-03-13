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Главное для бизнеса 13 марта: остановка работы Sony Pictures и заморозка сертификатов для российских самолетов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: кинокомпания Sony Pictures и платежная система PayPal приостанавливают деятельность на территории России, в то время как Mitsui и Mitsubishi, напротив, продолжают участие в проекте «Сахалин-2».

Главное для бизнеса 13 марта: остановка работы Sony Pictures и заморозка сертификатов для российских самолетов

Бизнес

  • Японские компании Mitsui и Mitsubishi продолжат участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»;
  • Кинокомпания Sony Pictures приостановила свою деятельность в России: это относится к показу фильмов в кинотеатрах, цифровым релизам и дистрибуции контента на телевидении;
  • Минпромторг России потребовал от металлургических компаний ограничить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20-25%;

Финансы

  • Американская платежная система PayPal решила «приостановить услуги по отправке и получению платежей в России» и попросила клиентов вывести все средства на кошельках до 18 марта;
  • Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка с 14 по 18 марта, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Торги на рынке акций не проводятся с 28 февраля.

Транспорт

  • Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности российских самолетов. Без этого документа самолету могут запретить возвращаться в Россию. На Бермудах считают, что из-за запрета на поставку запчастей нельзя уверенно сказать, что российские «самолеты пригодны для полетов». На Бермудах зарегистрировано 745 из 1367 самолетов российских компаний;
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил о сокращении числа авиарейсов в Россию с двух до одного в день «из-за давления со стороны Запада».

Фото: Jerome Kundrotas / Shutterstock

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