RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: кинокомпания Sony Pictures и платежная система PayPal приостанавливают деятельность на территории России, в то время как Mitsui и Mitsubishi, напротив, продолжают участие в проекте «Сахалин-2».

Главное для бизнеса 13 марта: остановка работы Sony Pictures и заморозка сертификатов для российских самолетов