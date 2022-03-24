Fitch Ratings аннулирует рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний, Renault приостанавливает деятельность завода в Москве, спрос на карты «Мир» вырос втрое и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 24 марта