Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 24 марта

Карина Пардаева
Fitch Ratings аннулирует рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний, Renault приостанавливает деятельность завода в Москве, спрос на карты «Мир» вырос втрое и другие новости — в дайджесте RB.RU.
Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 24 мартаКарина Пардаева
Мир
- США 24 марта объявят о новом пакете санкций против России, которые затронут политиков, «олигархов» и различные структуры.
- Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако подчеркнула, что важно сохранить линию связи с Россией.
Финансы
- Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 марта ускорилась до 14,53% против 12,54% неделей ранее.
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Эти меры будут приняты до 15 апреля.
- Клиенты ВТБ с 1 апреля смогут оплачивать обучение детей в школе и детском саду без комиссии. Бесплатные платежи доступны для образовательных учреждений, которые присутствуют в каталоге «ВТБ Онлайн».
- Спрос на платежные карты «Мир» в марте вырос втрое в сравнении с прошлым годом. Чаще всего россияне оформляют цифровую карту — 44,5% от общего объема в марте.
- Большая часть инвесторов заработала на падении рубля.
Бизнес
- Renault приостанавливает деятельность завода в Москве с 23 марта.
- В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения в полтора-два раза из-за страха россиян роста числа краж в период экономической неопределенности.
Сервисы
- Google подтвердила, что пользователи не могут зайти на сайт и в приложение интернет-сервиса Google News в России.
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медузы» (признана в России иноагентом), «Бумаги» и TJournal. Доступ к ним закрыли на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Конкретную причину блокировки в Роскомнадзоре пока не назвали, в реестре такой информации нет.
Фото на обложке: fran_kie /
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