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Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 24 марта

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Fitch Ratings аннулирует рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний, Renault приостанавливает деятельность завода в Москве, спрос на карты «Мир» вырос втрое и другие новости — в дайджесте RB.RU.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 24 марта

Мир

  •  США 24 марта объявят о новом пакете санкций против России, которые затронут политиков, «олигархов» и различные структуры.
  • Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на проведение Россией специальной военной операции на Украине, однако подчеркнула, что важно сохранить линию связи с Россией.

Финансы

  • Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 марта ускорилась до 14,53% против 12,54% неделей ранее.
  • Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Эти меры будут приняты до 15 апреля.
  • Клиенты ВТБ с 1 апреля смогут оплачивать обучение детей в школе и детском саду без комиссии. Бесплатные платежи доступны для образовательных учреждений, которые присутствуют в каталоге «ВТБ Онлайн».
  • Спрос на платежные карты «Мир» в марте вырос втрое в сравнении с прошлым годом. Чаще всего россияне оформляют цифровую карту — 44,5% от общего объема в марте.
  • Большая часть инвесторов заработала на падении рубля.

Бизнес

  • Renault приостанавливает деятельность завода в Москве с 23 марта.
  • В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения в полтора-два раза из-за страха россиян роста числа краж в период экономической неопределенности.

Сервисы

  • Google подтвердила, что пользователи не могут зайти на сайт и в приложение интернет-сервиса Google News в России.
  • Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медузы» (признана в России иноагентом), «Бумаги» и TJournal. Доступ к ним закрыли на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Конкретную причину блокировки в Роскомнадзоре пока не назвали, в реестре такой информации нет.

Фото на обложке: fran_kie / Shutterstock

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