Без японского искусства, меха и табака: главные события для бизнеса к утру 29 марта на фоне спецоперации на Украине

Санкции Японии, Австралии, отсрочка для туроператоров, приостановка деятельности канадской Calfrac Well Services, торги и другие события на фоне спецоперации на Украине к утру 29 марта — в дайджесте RB.RU.

Мир

Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

Правительство Японии заявило о расширении экономических санкций против России, введенных из-за вторжения в Украину. По решению Токио, с 5 апреля запрещается экспорт в Россию японских автомобилей класса люкс, мотоциклов и алкоголя. Под запретом также окажутся поставки японских произведений искусства, меха, ювелирных изделий, табака и косметики.

Австралия ввела санкции против 14 россиян, которых считает «ответственными за серьезную коррупцию», раскрытую Сергеем Магнитским, и против 25 человек, якобы имеющих отношение к его смерти.

Правительство

Минцифры РФ направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах.

Финансы

С 29 марта Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными акциями из своего индекса.

«СПБ Биржа» начнет торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.

Бизнес

Канадская Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в Россию. Решение было принято на фоне ввода российских войск на Украину 24 февраля.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить туроператорам отсрочку до конца 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры за границу, проданные до 1 марта. Для расчетов с туристами предлагается использовать средства из фондов «Турпомощи».

Службы заказа такси в России могут обязать предоставить ФСБ доступ к данным о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе.

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