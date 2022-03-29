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Без японского искусства, меха и табака: главные события для бизнеса к утру 29 марта на фоне спецоперации на Украине

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Санкции Японии, Австралии, отсрочка для туроператоров, приостановка деятельности канадской Calfrac Well Services, торги и другие события на фоне спецоперации на Украине к утру 29 марта — в дайджесте RB.RU.

Без японского искусства, меха и табака: главные события для бизнеса к утру 29 марта на фоне спецоперации на Украине

Мир

Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

Правительство Японии заявило о расширении экономических санкций против России, введенных из-за вторжения в Украину. По решению Токио, с 5 апреля запрещается экспорт в Россию японских автомобилей класса люкс, мотоциклов и алкоголя. Под запретом также окажутся поставки японских произведений искусства, меха, ювелирных изделий, табака и косметики.

Австралия ввела санкции против 14 россиян, которых считает «ответственными за серьезную коррупцию», раскрытую Сергеем Магнитским, и против 25 человек, якобы имеющих отношение к его смерти.

Правительство

Минцифры РФ направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах.

Финансы

С 29 марта Мосбиржа расширит время торгов корпоративными облигациями и ОФЗ: они будут торговаться с 9:50 мск до 18:50 мск. Российские акции продолжат торговаться с 9:50 мск до 14:00 мск. Также в этот период Мосбиржа будет торговать иностранными акциями из своего индекса.

«СПБ Биржа» начнет торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.

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Бизнес

Канадская Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в Россию. Решение было принято на фоне ввода российских войск на Украину 24 февраля.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить туроператорам отсрочку до конца 2023 года по возврату средств за несостоявшиеся туры за границу, проданные до 1 марта. Для расчетов с туристами предлагается использовать средства из фондов «Турпомощи».

Службы заказа такси в России могут обязать предоставить ФСБ доступ к данным о перевозках, в том числе о местоположении машины и водителе.

Фото на обложке: Patryk Kosmider / Shutterstock

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