RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: Сингапур ввел санкции против России, правительство предложило ввести мораторий на банкротство граждан, россияне подали иск к Apple.

Главное для бизнеса к утру 5 марта: санкции, закрытие сервисов, иск россиян к Apple