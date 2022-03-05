Главное для бизнеса к утру 5 марта: санкции, закрытие сервисов, иск россиян к Apple

RB продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: Сингапур ввел санкции против России, правительство предложило ввести мораторий на банкротство граждан, россияне подали иск к Apple.
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Мир
- Сингапур ввел экономические санкции против России:
- правительство и Центробанк Сингапура не будут инвестировать в новые ценные бумаги правительства и ЦБ России;
- влсти запретили поставку в Россию всех товаров военного назначения, электроники, компьютеров.
- Италия приступила к аресту активов «российских олигархов» на €140 млн. Власти сообщили, что это коснулось яхты основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стоимостью €65 млн.
Банки
- Санкции Сингапура коснулись банков ВТБ, «Россия», «Промсвязьбанк» и ВЭБ, запрещены транзакции с криптовалютой.
- Клиенты крупных российских банков стали чаще открывать карты «Мир». Спрос вырос на фоне западных санкций, из-за которых Visa и Mastercard пришлось прекратить работу с попавшими под них банками
Бизнес
- Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию. В компании объяснили это проблемой с отправкой товаров.
- Ювелирный дом Cartier объявил о приостановке коммерческой деятельности в России с 3 марта, владельцы Louis Vuitton и Сhanel на время закроют магазины в России.
- Разработчик компьютерных игр Electronic Arts (Sims и FiFa) приостанавливает продажи в России и Белоруссии в связи с проведением военной операции на Украине.
- «Общественная потребительская инициатива» подала иск к Apple в Пресненский суд Москвы. Истец требует арестовать счета и имущества «Эппл Рус», пока компания не возобновит свою деятельность в России.
- Правительство России собирается ввести мораторий на банкротство граждан и компаний до конца 2022 года.
Сервисы
- В связи с санкциями США и других стран российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Эксперты считают, что эффект может стать долгосрочным, как это было в пандемию.
- Американские новостные телеканалы CBS News и ABC News остановили вещание из России.
- Работа Twitter в России ограничена на основании включения ресурса в специальный реестр Роскомнадзора.
Транспорт
- Режим ограничения полетов над югом России продлен до 3:00 14 марта, сообщил ТАСС.
- Большинство российских авиакомпаний, по данным «Коммерсанта», получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Авиаторы трактуют это как невозможность выполнять полеты.
- Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям перерегистрировать свои самолеты в российском реестре. Это позволит авиакомпаниям получить СЛГ и, как следствие, летать без ограничений по всему миру, потому что отозвать сертификат могут только авиационные власти той страны, которые его выдали.
Фото на обложке: Gajus /
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