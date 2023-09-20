В России впервые завели дело за отсутствие маркировки рекламы в Telegram

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», сообщает «Код Дурова» со ссылкой на документ о возбуждении дела.

Как следует из определения, специалисты Нижегородского УФАС России 12 сентября проверили канал «Мой Нижний Новгород», число подписчиков которого превышает 86 тыс. Выяснилось, что со 2 по 12 сентября было размещено 16 публикаций без пометки «Реклама».

ФАС приняла следующие решения:

Возбудить производство по делу по признакам нарушения ФЗ «О рекламе»;

Признать в качестве лица, в действиях которого содержатся признаки нарушения, основателя Telegram-канала (лицо установлено ФАС) и в качестве заявителя «потребителя рекламы Ф.»;

Назначить дело к рассмотрению на 16 октября.

С 1 сентября за распространение рекламы в интернете без токена (уникальный код, присвоенный оператором рекламных данных) или нарушение требований к его размещению действует административная ответственность.

Согласно обновленному закону о рекламе, организации и физлица обязаны передавать данные о своих рекламных кампаниях в единую систему учета. Физлицам за нарушения грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тыс. рублей, юрлицам — от 200 до 500 тыс. рублей.

Ранее опрос показал, что каждый десятый предприниматель не знает о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы.

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