«Яндекс.Маркет» с 1 июня переведет на потоварный расчет все пункты выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» с 1 июня 2023 года переведет на потоварный расчет все брендированные пункты выдачи заказов (ПВЗ), кроме пунктов «Легкий старт», сообщается в Telegram-канале «ПВЗ Яндекс Маркета».

«Маркет» вводит изменения постепенно. Ранее площадка сообщила, вводит фиксированную «плоскую» ставку (5% от объема выданных заказов) и потоварный расчет только для ПВЗ, открытых 11 апреля 2023 года и позднее. Маркетплейс объяснил нововведение необходимостью «соблюсти баланс интересов владельцев новых и действующих точек».

«С 1 июня 2023 года мы будем использовать потоварный расчет для всех остальных брендированных пунктов — это не коснется только ПВЗ "Легкий старт" <…>. Теперь в формуле итогового вознаграждения объем заказов будет определяться потоварно, все остальное в оферте останется прежним», — говорится в сообщении маркетплейса.

Онлайн-площадка также сообщила, что будет вводить потоварный расчет и для других процессов в ПВЗ.

«Например, если покупатель вернет часть товаров из заказа, мы вычтем процент из оборота точки только за возвращенные товары. Сейчас вычитается процент за сумму всего заказа», — говорится в сообщении.

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