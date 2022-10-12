На «Яндекс.Маркете» начали продавать абонементы в фитнес-центры Москвы

«Яндекс.Маркет» начал продавать абонементы в фитнес-центры Москвы. Пока доступны абонементы только в две сети. Оплатить покупку можно и в рассрочку.

О запуске продаж абонементов рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Купить абонемент можно в московские сети фитнес-клубов XFIT и «Территория фитнеса». В будущем географию сетей и городов присутствия «Яндекс.Маркет» планирует расширить, а также доставлять покупателям клубные карты – на данный момент их можно получить только в самом центре.

На сайте с предложением указано, что при покупке на «Яндекс.Маркете» абонемент обойдется на 5% дешевле, чем в фитнес-центре. За покупку будут начислять кешбэк. Абонемент можно купить на 3, 6 или 12 месяцев.

Фото на обложке: MMD Made my dreams / Shutterstock