На «Яндекс Маркете» появились персональные подборки одежды и товаров для дома

На «Яндекс Маркете» появились персонализированные подборки товаров, которые создает нейросеть на основе поведения пользователя в сервисе, рассказали в пресс-службе маркетплейса.
ИИ формирует подборки из одежды и товаров для дома на основании вкуса пользователя. Выбирая из персонализированных подборок вещь, которая с наибольшей вероятностью соответствует предпочтениям, пользователь сможет сэкономить время на поиске в общем каталоге.
Как отмечают в маркетплейсе, 45% заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» пользователи совершают из рекомендаций.
Подборки, которые генерирует ИИ, учитывают предыдущие заказы, поисковые запросы и размерные сетки. В обучении нейросети принимали участие в том числе профессиональные стилисты.
Как формируется персональная подборка на «Яндекс Маркете»
Если пользователь искал раньше, например, красное худи, сервис предложит ему похожие товары от любимых и наиболее популярных брендов. ИИ дополнит подборку другими вещами, чтобы получился завершенный образ. Нейросеть подберет джинсы, обувь и трендовые новинки в нужном размере.
Пользователи маркетплейса смогут обучать алгоритмы сервиса, чтобы настроить персональную подборку. Их точность и актуальность будет зависеть от просмотров товаров, покупок, а также добавлений в «Избранное».
В будущем в «Яндекс Маркете» появится отдельная подборка «Дети».
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 2 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
- 3 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
- 4 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 5 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
ВОЗМОЖНОСТИ
27 мая 2024
27 мая 2024
27 мая 2024
27 мая 2024
27 мая 2024