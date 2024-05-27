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На «Яндекс Маркете» появились персональные подборки одежды и товаров для дома

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На «Яндекс Маркете» появились персонализированные подборки товаров, которые создает нейросеть на основе поведения пользователя в сервисе, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

На «Яндекс Маркете» появились персональные подборки одежды и товаров для дома

ИИ формирует подборки из одежды и товаров для дома на основании вкуса пользователя. Выбирая из персонализированных подборок вещь, которая с наибольшей вероятностью соответствует предпочтениям, пользователь сможет сэкономить время на поиске в общем каталоге.

Как отмечают в маркетплейсе, 45% заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» пользователи совершают из рекомендаций.

Подборки, которые генерирует ИИ, учитывают предыдущие заказы, поисковые запросы и размерные сетки. В обучении нейросети принимали участие в том числе профессиональные стилисты.

Как формируется персональная подборка на «Яндекс Маркете»

Если пользователь искал раньше, например, красное худи, сервис предложит ему похожие товары от любимых и наиболее популярных брендов. ИИ дополнит подборку другими вещами, чтобы получился завершенный образ. Нейросеть подберет джинсы, обувь и трендовые новинки в нужном размере.

Пользователи маркетплейса смогут обучать алгоритмы сервиса, чтобы настроить персональную подборку. Их точность и актуальность будет зависеть от просмотров товаров, покупок, а также добавлений в «Избранное».

В будущем в «Яндекс Маркете» появится отдельная подборка «Дети».

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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