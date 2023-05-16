Delivery Club сменит название на «Маркет деливери»

«Яндекс» летом 2023 года проведет ребрендинг службы доставки еды Delivery Club и расширит ее ассортимент. Компания подала заявку на регистрацию товарного бренда «Маркет деливери».

Сервис будет развивать экспресс-доставку электроники, товаров для дома и мелкой бытовой техники. При этом условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений, узнал «Коммерсантъ».

«Маркет деливери» также продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов и продовольственных магазинов. «Яндекс Еда» сфокусируется на доставке из ресторанов и магазинов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч Карта» для оплаты корпоративного питания.

22 августа 2022 года VK и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия. В результате раздела «О2О Холдинг» VK получил его главный актив – сервис доставки еды Delivery Club. В дальнейшем VK обменял его на «Новости» и «Дзен», принадлежащие «Яндексу».

В мае 2023 года стало известно, что от продажи «Дзена» «Яндекс» получил 38,5 млрд руб, примерно столько же компания вложила в Delivery Club в прошлом году.

Фото на обложке: Delivery Club