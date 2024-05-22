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E-com проект «Маркет Эксперт» запланировал IPO на Московской бирже

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

E-commerce компания «Маркет Эксперт», которая импортирует товары из Китая для продажи на российских маркетплейсах, запланировала IPO на Московской бирже на 2025 года. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании. Для выхода на биржу «Маркет Эксперт» запустил реорганизацию из ООО в ПАО.

E-com проект «Маркет Эксперт» запланировал IPO на Московской бирже

Как указали в пресс-службе, это будет первым размещением среди российских селлеров. В ходе подготовки к IPO планируется разместить цифровые финансовые активы (ЦФА) на 100 млн рублей.

Ранее в начале этого года компания привлекла конвертируемый заем от группы частных инвесторов на 50 млн рублей. Согласно условиям сделки, после реорганизации в ПАО инвесторы получат 5% долей в компании.

Это сделка в формате cash-in, средства направлены на увеличение объемов закупок товаров и развитие компании, пояснили в «Маркет Эксперте».

По итогам IPO компания рассчитывает привлечь порядка 300 млн рублей. Эти средства направят на создание собственной IT-платформы и выход на новые каналы сбыта. Также в планах компании — увеличение оборотов и развитие логистической инфраструктуры.

«Маркет Эксперт» специализируется на импорте в РФ по франшизе международной компании Tangeniring. Сегодня продукцию реализуют под собственными брендами компании, это Wowzilla, Monsec, Basbag, Careboom. Площадками сбыта выступают Ozon и Wildberries.

По итогам 2023 года «Маркет Эксперт» получил порядка 250 млн рублей выручки. Первая квартальная выручка в 2024 году составила 150 млн рублей. Компания рассчитывает нарастить показатель к концу года до 1,5 млрд рублей.

За последние два года «Маркет Эксперт» привлек около 200 млн рублей у более чем 100 частных инвесторов. В текущем году компания получила инвестиции на сумму 60 млн рублей от Frontiers.

Фото на обложке: Maks_lab / Shutterstock

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