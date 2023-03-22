«Яндекс.Маркет» запустил в продажу мебель для пунктов выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» выпустил коллекцию мебели для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) — она соответствует брендбуку сервиса. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса. При этом по информации Telegram-канала «ПВЗ Яндекс Маркета», продажи мебели для ПВЗ начались еще 13 февраля.

Мебель можно собрать самостоятельно. В коллекцию входят стол для распаковки, столик с зеркалом для примерки обуви, скамья, кассовая стойка, примерочная, пуф и дополнительная тумба. Заказать мебель можно на сервисе «Маркет для бизнеса».

Маркетплейс также сообщил, что упростил условия открытия новых брендированных ПВЗ: для запуска теперь нужно не семь обязательных предметов мебели, как раньше, а три. Это кассовая стойка, примерочная с пуфом и стол для распаковки.

На момент публикации материала на «Маркете для бизнеса» доступно три предмета для покупки: стол для распаковки, столик с зеркалом для примерки обуви и дополнительная тумба к кассовой стойке.

Отдельная категория товаров «Оборудование для ПВЗ» также есть у Ozon. Сейчас там представлено более 500 товаров.

Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock