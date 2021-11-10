Открылась регистрация на Market ИТ-решений от «КРОК»

25 ноября «КРОК» проведет первый Market ИТ-решений. 40 команд из продуктового портфеля компании поделятся кейсами внедрения в крупнейшие российские корпорации, среди которых — финансовые и страховые организации, Oil&Gas, FMCG и ритейл.

25 ноября «КРОК» проведет первый Market ИТ-решений. 40 команд из продуктового портфеля компании поделятся кейсами внедрения в крупнейшие российские корпорации, среди которых — финансовые и страховые организации, Oil&Gas, FMCG и ритейл.

Участников мероприятия ждет:

обсуждение найденных решений для промышленности, ритейла, маркетинга, HR и бэк-офиса ;

для промышленности, ритейла, маркетинга, HR и бэк-офиса ; просмотр демо-версий продуктов;

дискуссии с лидерами рынка инноваций;

фуршет.

По словам организатора, Market ИТ-решений поможет повысить эффективность всех ключевых бизнес-функций: от предсказания поломок промышленного оборудования до системы лояльности, от распознавания неструктурированных документов до видеоаналитики полок в магазине.

Регистрация и подробная информация на сайте.

«КРОК» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. Уже четыре года работает со стартапами, продуктами и молодыми вендорами.