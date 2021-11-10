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Открылась регистрация на Market ИТ-решений от «КРОК»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская
25 ноября «КРОК» проведет первый Market ИТ-решений. 40 команд из продуктового портфеля компании поделятся кейсами внедрения в крупнейшие российские корпорации, среди которых — финансовые и страховые организации, Oil&Gas, FMCG и ритейл.
Открылась регистрация на Market ИТ-решений от «КРОК»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Участников мероприятия ждет:

  • обсуждение найденных решений  для промышленности, ритейла, маркетинга, HR и бэк-офиса ;
  • просмотр демо-версий продуктов;
  • дискуссии с лидерами рынка инноваций;
  • фуршет.

По словам организатора, Market ИТ-решений поможет повысить эффективность всех ключевых бизнес-функций: от предсказания поломок промышленного оборудования до системы лояльности, от распознавания неструктурированных документов до видеоаналитики полок в магазине.

Регистрация и подробная информация на сайте.

«КРОК» одна из крупнейших ИТ-компаний в России. Уже четыре года работает со стартапами, продуктами и молодыми вендорами.

Фото на обложке: S.Narongrit / Shutterstock

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