Открылась регистрация на Market ИТ-решений от «КРОК»

Участников мероприятия ждет:
- обсуждение найденных решений для промышленности, ритейла, маркетинга, HR и бэк-офиса ;
- просмотр демо-версий продуктов;
- дискуссии с лидерами рынка инноваций;
- фуршет.
По словам организатора, Market ИТ-решений поможет повысить эффективность всех ключевых бизнес-функций: от предсказания поломок промышленного оборудования до системы лояльности, от распознавания неструктурированных документов до видеоаналитики полок в магазине.
Регистрация и подробная информация на сайте.
«КРОК» — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. Уже четыре года работает со стартапами, продуктами и молодыми вендорами.
Фото на обложке: S.Narongrit /
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