«Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж

«Яндекс Маркет» в пилотном режиме запустил инструмент для безрисковых продаж, сообщила компания. Функция «Гарантия дохода» позволит продавцам либо быстро реализовать товар, либо получить за него компенсацию, если продажи не оправдают ожиданий.

Маркетплейс будет на основе аналитики спроса и статистики продаж определять товары которые гарантированно будут проданы в ближайшие 45 дней, а также их объемы и цены. Попавшие в тестирование продавцы увидят предложение в личном кабинете в разделе «Товары». Они смогут воспользоваться им, отгрузив соответствующую партию на склады маркетплейса. Дальнейшее продвижение «Маркет» будет осуществлять за свой счет.

Чем это важно. Предприниматели получат возможность нарастить продажи и увеличить свой доход без дополнительных вложений в рекламу и различные промо-инструменты. Если какую-то часть товаров не удастся продать за обещанный срок, то стоимость этого остатка за вычетом расходов на размещение на площадке будет возвращена продавцу. После теста «Яндекс Маркет» планирует открыть доступ к инструменту на всех.

В начале апреля «Яндекс Маркет» представил новые инструменты для продавцов, которые помогут им напрямую взаимодействовать с аудиторией, привлекая внешний трафик. Среди нововведений — возможность создавать акции, формировать тематические подборки товаров и отправлять push-уведомления лояльным клиентам. Также добавлены опции для кастомизации витрин — карусели баннеров, подразделы и полки.

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