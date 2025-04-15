«Яндекс Маркет» запустил инструмент для безрисковых продаж
«Яндекс Маркет» в пилотном режиме запустил инструмент для безрисковых продаж, сообщила компания. Функция «Гарантия дохода» позволит продавцам либо быстро реализовать товар, либо получить за него компенсацию, если продажи не оправдают ожиданий.
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Маркетплейс будет на основе аналитики спроса и статистики продаж определять товары которые гарантированно будут проданы в ближайшие 45 дней, а также их объемы и цены. Попавшие в тестирование продавцы увидят предложение в личном кабинете в разделе «Товары». Они смогут воспользоваться им, отгрузив соответствующую партию на склады маркетплейса. Дальнейшее продвижение «Маркет» будет осуществлять за свой счет.
Чем это важно. Предприниматели получат возможность нарастить продажи и увеличить свой доход без дополнительных вложений в рекламу и различные промо-инструменты. Если какую-то часть товаров не удастся продать за обещанный срок, то стоимость этого остатка за вычетом расходов на размещение на площадке будет возвращена продавцу. После теста «Яндекс Маркет» планирует открыть доступ к инструменту на всех.
- В начале апреля «Яндекс Маркет» представил новые инструменты для продавцов, которые помогут им напрямую взаимодействовать с аудиторией, привлекая внешний трафик. Среди нововведений — возможность создавать акции, формировать тематические подборки товаров и отправлять push-уведомления лояльным клиентам. Также добавлены опции для кастомизации витрин — карусели баннеров, подразделы и полки.
Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock / FOTODOM
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