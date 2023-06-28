Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Офисные сотрудники «Яндекс.Маркета» выйдут работать в пункты выдачи заказов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс.Маркет» предложил своим офисным сотрудникам поработать в пунктах выдачи заказов. Об этом рассказали в пресс-службе «Маркета». В компании считают, что так коллектив сможет лучше понять специфику работы сервиса и оценить потребности партнеров.

Офисные сотрудники «Яндекс.Маркета» выйдут работать в пункты выдачи заказов

Сотрудники смогут поработать на приеме и выдаче заказов и разобраться в нюансах деятельности ПВЗ. Например, менеджеры продукта смогут оценить удобство работы в личном кабинете.

Перед выходом «в поле» сотрудники пройдут обучение, а после завершения стажировки — смогут дать обратную связь о том, что можно улучшить.

Компания собрала заявки от владельцев пунктов выдачи для участия. Присоединиться к проекту могут любые партнеры с пунктами в Москве или Петербурге. Участие в проекте — добровольное. Минимальный срок такой стажировки — один рабочий день.

«Яндекс» и раньше применял практику получения такого необычного опыта для офисных работников. Сотрудники компании уже попробовали себя в роли курьеров сервиса, водителей доставки и в качестве персонала ресторанов.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Маркет» начал выдавать корпоративные заказы в пунктах выдачи
  2. 2 Как начать продавать на «Яндекс.Маркете»? Пошаговая инструкция
  3. 3 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  4. 4 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
  5. 5 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ