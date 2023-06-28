Офисные сотрудники «Яндекс.Маркета» выйдут работать в пункты выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» предложил своим офисным сотрудникам поработать в пунктах выдачи заказов. Об этом рассказали в пресс-службе «Маркета». В компании считают, что так коллектив сможет лучше понять специфику работы сервиса и оценить потребности партнеров.

Сотрудники смогут поработать на приеме и выдаче заказов и разобраться в нюансах деятельности ПВЗ. Например, менеджеры продукта смогут оценить удобство работы в личном кабинете.

Перед выходом «в поле» сотрудники пройдут обучение, а после завершения стажировки — смогут дать обратную связь о том, что можно улучшить.

Компания собрала заявки от владельцев пунктов выдачи для участия. Присоединиться к проекту могут любые партнеры с пунктами в Москве или Петербурге. Участие в проекте — добровольное. Минимальный срок такой стажировки — один рабочий день.

«Яндекс» и раньше применял практику получения такого необычного опыта для офисных работников. Сотрудники компании уже попробовали себя в роли курьеров сервиса, водителей доставки и в качестве персонала ресторанов.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»