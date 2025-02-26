Продажи на маркетплейсах принесли производителям одежды почти 50% выручки

Российские производители одежды, обуви и аксессуаров получают 49,8% выручки от продаж на маркетплейсах, говорится в совместном исследовании Ozon и Fashion Factory School, с которым ознакомился ТАСС.

«В 2025 году 75% всех участников исследования планируют или увеличить объем поставок на маркетплейсы, или начать осваивать эту площадку, если ранее они ею не пользовались. В среднем продажи на маркетплейсах приносят российским производителям одежды, обуви и аксессуаров почти половину их выручки», — отметили эксперты.

Всего в опросе участвовали более 1 тыс. топ-менеджеров, собственников брендов одежды, обуви и аксессуаров.

Преимущества маркетплейсов. Примерно половина опрошенных отметили, что выход на маркетплейсы позволил им не отвлекаться на привлечение покупателей, рекламу и логистику, а сосредоточиться на производстве и закупках. Каждый третий считает, что на маркетплейсах можно протестировать спрос на товары.

Опасения производителей. Главным критерием для выхода на онлайн-площадки для отечественных брендов является «соответствие их аудиторий», об этом заявили 61% опрошенных представителей fashion-бизнеса. По мнению владельцев и топ-менеджеров брендов из сегментов «премиум» и «средний+», присутствие на маркетплейсах их продукции может «обесценить» и «снизить позиционирование» бренда в глазах покупателей.

В конце января доля российских брендов на маркетплейсах в денежном выражении составила 70%, рост за 2024 год составил 15 процентных пунктов. В частности, на Wildberries продажи российской одежды и обуви за прошлый год удвоились, а для некоторых марок рост стал почти шестикратным. Доля зарубежных брендов при этом снизилась.

Фото на обложке: MR.DEEN / Shutterstock / FOTODOM