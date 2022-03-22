Маркетплейсы заняли больше половины рынка онлайн-заказов в России

Крупнейшие российские маркетплейсы заняли больше половины всего рынка онлайн-заказов в стране. За год они нарастили объемы более чем вдвое, самый значительный рост показал сегмент доставки продуктов.

Исследование рынка онлайн-продаж подготовили аналитики Data Insight.

По итогам 2021 года доля крупнейших маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Сбермегамаркет», «Яндекс.Маркет», продавцы на AliExpress Россия) составила 62% от общего количества (1,7 млрд) онлайн-заказов в России.

В денежном выражении объемы маркетплейсов выросли на 111% до 1,5 трлн рублей, в выражении количества заказов – на 156% до 1,05 млрд.

Общий рынок онлайн-ритейла вырос год к году на 52% до 4,1 трлн рублей. Однако средний чек по сравнению с 2020 годом упал на 26% до 2,4 тыс. рублей. Чек снизился и в сегменте маркетплейсов – на 18% до 1,4 тыс. рублей.

Значительный рост показал сегмент онлайн-заказов продуктов. Рынок вырос в денежном выражении на 159% (до 329 млрд рублей), а также по количеству заказов – на 244% (до 237 млн).

Data Insight готовит исследования рынка электронной коммерции ежегодно. В отчете компании раскрываются цифры и тренды года, которые характеризуют российский рынок онлайн-ритейла.

Фото на обложке: Jantanee Runpranomkorn / Shutterstock