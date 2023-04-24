Маркетплейсам снизят межбанковскую комиссию при продвижении НСПК

С 1 мая ставка межбанковской комиссии для маркетплейсов снизится до 0,5% при условии продвижения сервисов НСПК. Сейчас банк, через который работает маркетплейс, перечисляет банку, выпустившему карту покупателю, от 0,8 до 1%.

Новая ставка будет доступна площадкам, которые ко всем другим требованиям (оборот, программа лояльности НСПК и партнерские программы «Мира») станут участвовать за свой счет в партнерских программах, не связанных с НСПК, пишет «Коммерсантъ».

Основное условие, чтобы эти программы были направлены на рост доли использования платежных карт, а также других сервисов НПС.

По словам эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, нововведение поможет снизить доходы банков-эмитентов от трансакций на маркетплейсах. В частности, уменьшенная ставка способствует продвижению оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

С 25 апреля 2023 года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона. По данным аналитиков, один терминал с ридером стоит 15–20 тыс. рублей, заменить понадобится около 1,85 млн терминалов, а общие затраты на переоборудование могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей.

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