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Россиян обяжут регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах, досках объявлений и сайтах по поиску работы через «Госуслуги». Такая мера входит в подготовленный правительством пакет антимошеннических поправок (к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другим), с которым ознакомился Forbes.

Россиян обяжут регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»
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Согласно документу, также предлагается добавление биометрической авторизации в приложения и личные кабинеты банков, операторов связи и интернет-магазинов. А абонентов мобильной связи обяжут регистрировать на «Госуслугах» передачу сим-карт третьим лицам.

В Минцфиры изданию сообщили, что пакет поправок «еще в работе», но подтвердили планы усилить контроль за пользователями маркетплейсов и досок объявлений. «Тем, кто захочет разместить объявление, нужно будет подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг». Таким образом, разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — отметили в министерстве.

Там добавили, что у пользователей торговых площадок также «будет возможность при желании включить двухфакторную аутентификацию и выбрать [для входа] биометрию вторым фактором защиты». Необходимость контроля за передачей сим-карт в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками, «которые используют чужие номера в преступных схемах».

Нововведения в ноябре 2024 года анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он сообщил, что правительство, правоохранительные органы и Центробанк разработали меры против кибермошенничества, включая защиту от обмана по телефону и при оформлении кредитов. «В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил тогда Григоренко.

В аппарате Григоренко Forbes сообщили, что разработано два ключевых законопроекта: один — против телефонного и интернет-мошенничества, другой — для регулирования цифровых платформ.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

Отвечаем на вопросы об «антиотмывочном» законе и подсказываем, что делать, если вы столкнулись с ограничениями, в курсе «Самое важное о 115-ФЗ».

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