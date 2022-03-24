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Российские маркетплейсы попросили поддержки у государства

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» обратились к правительству с просьбой ввести для них меры поддержки. Маркетплейсы причислили себя к IT-отрасли и попросили помочь им так, как это сделали для IT-компаний.

Российские маркетплейсы попросили поддержки у государства

Онлайн-ритейлеры написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой поддержать их в условиях санкций. С письмом ознакомился РБК.

Маркетплейсы, в числе которых крупнейшие в России Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» посетовали, что на данный момент правительство не ввело адресной поддержки для IT-компаний на рынке электронной коммерции. Себя компании обозначили как «фактически принадлежные IT-отрасли».

Онлайн-ритейлеры попросили ввести в их отношении меры поддержки аналогичные IT-отрасли. В качестве примера компании привели налоговый маневр, которым могут воспользоваться только разработчики программного обеспечения. Для IT-компаний также действуют льготы по налогу на прибыль – он снижен до 3% – и страховые взносы, платежи по которым составляют 7,6%.

Маркетплейсам будет трудно сохранить темпы роста без поддержки со стороны государства, отметили авторы письма. Вследствие могут также пострадать и малые предприятия, которые продают товары на платформах онлайн-ритейлеров, добавили подписавшиеся.

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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