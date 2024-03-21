Спрос на специалистов по работе на маркетплейсах вырос в два раза, показало исследование. Больше всего рынок нуждается в маркетологах, дизайнерах и менеджерах по работе с клиентами. При росте числа вакансий уровень предлагаемой заработной платы почти не изменился.
В 2023 году спрос на специалистов по работе на маркетплейсах в 2,3 раза превысил показатель 2022 года. Об этом говорится в результатах исследования «Авито Работы» и сервиса «Мое дело».
Список самых востребованных специалистов возглавили маркетологи – спрос на них вырос в 3,5 раза год к году. Количество вакансий проджект-менеджеров увеличилось в 2,3 раза, менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров – в 2,1 раза.
При росте числа вакансий уровень средней предлагаемой заработной платы увеличился всего на 2%. Маркетологам готовы платить в среднем 46,4 тыс. рублей в месяц, проджект-менеджерам – 54 тыс. рублей, менеджерам по работе с клиентами – 40,4 тыс. рублей.
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