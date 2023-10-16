37% продавцов на маркетплейсах запустили бизнес с инвестициями до 50 тыс. рублей — исследование

Каждый третий продавец на маркетплейсах запустил бизнес с инвестициями до 50 тыс. рублей. Согласно исследованию Skillbox и Wildspace, самыми «легкими» категориями для новичков на таких платформах являются товары для дома, для животных, а также одежда.

Треть продавцов, уже торгующих на маркетплейсах, назвали сумму в 50 тыс. рублей оптимальной в качестве инвестиций в запуск своего бизнеса на eCommerce-площадках данного типа. Об этом говорится в результатах исследования Skillbox и дизайн-студии Wildspace.

Примерно столько же опрошенных (37%, те, кто еще не торгуют на маркетплейсах) считают, что 50 тыс. рублей будет достаточно для запуска продаж на маркетплейсах. Около четверти респондентов назвали таковой сумму до 250 тыс. рублей, примерно 20% уверены, что достаточно будет 100 тыс. рублей.

Самыми «легкими» для входа на маркетплейсы категориями респонденты назвали товары для дома (33%), товары для животных (22%) и одежду (15%).

Более трети респондентов-продавцов покупают товар для продажи в других странах (в первую очередь – в Китае), 25% имеют собственное производство, 18% закупают продукцию оптом у отечественных производителей.

Самым популярным способом продвижения на маркетплейсах по итогам опроса стали внутренние инструменты площадок – баннерная реклама, реклама товаров в каталоге, акции и бонусы.

Исследование проводилось среди 8 тыс. респондентов, преимущественно проживающих в городах России с населением свыше 1 млн человек.

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