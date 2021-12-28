Маркетплейсы обогнали поисковики по числу запросов россиян

В 2021 году маркетплейсы обошли поисковики по числу запросов россиян. В общем количестве запросов исследуемых FMCG-категорий на десктопе маркетплейсы занимают 40–50%, на поисковики приходится до трети, остальное — на специализированные интернет-магазины и классифайды.

Mediascope 20 сентября-12 декабря изучил данные запросов более 20 тыс. россиян в liexpress, Avito, Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», в Google Chrome, «Яндекс.Браузере», Firefox, Opera и других браузерах, сообщил «Коммерсантъ».

В стартовых поисковых запросах FMCG-товаров на десктопе маркетплейсы определили поисковики: 44% против 32% в категории «Кофе» и 50% против 16% в категории «Подгузники».

По словам аналитиков, россияне стали активнее искать и сравнивать товары сразу на платформах и больше читать отзывы о брендах. Так маркетплейсы становятся не только местом покупки, но и новым медиаканалом, местом взаимодействия аудитории с брендами.

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Фото на обложке: Unsplash