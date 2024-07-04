Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о расчетах с продавцами

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские маркетплейсы наделят правом передавать данные в ФНС в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Сведения об операциях с селлерами для автоматического расчета налога площадки будут передавать напрямую. Пока такие полномочия есть у 11 банков.

Маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о расчетах с продавцами
  1. Новости
Автор: Наталья Гормалева

Инициатива отражена в изменениях к поправкам правительства ко второму чтению законопроекта о налоговых изменениях, узнал РБК. Целью такой меры является отмена ограничения по применению налогового режима автоУСН.

«В частности, поправки должны отменить ограничение по возможности применения автоУСН налогоплательщиками-принципалами, в том числе торгующими на маркетплейсах», — сказали РБК в Федеральной налоговой службе.

По данным издания, на сегодняшний день эксперимент с АУСН не распространяется на предпринимателей, которые ведут бизнес на основе «договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров».

Продавцы подписывают с маркетплейсами именно такие договоры.

Фото на обложке: Rattanasak Khuentana / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Миллионы на советах для блогеров: как зарабатывает Александра Митрошина
  2. 2 Не марафонами едиными: на чем зарабатывает Елена Блиновская
  3. 3 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  4. 4 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
  5. 5 Wildberries анонсировал запуск подписки «WB Клуб» со скидками для покупателей

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июля 2024

Конкурс Грантов Мэра Москвы 2024

04 июля 2024

FranchCamp

05 июля 2024

Клуб инвесторов Сибири, Урала и Дальнего Востока

Все ВОЗМОЖНОСТИ