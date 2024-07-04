Российские маркетплейсы наделят правом передавать данные в ФНС в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Сведения об операциях с селлерами для автоматического расчета налога площадки будут передавать напрямую. Пока такие полномочия есть у 11 банков.

Маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о расчетах с продавцами

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Автор: Наталья Гормалева