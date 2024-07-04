Маркетплейсы смогут передавать в ФНС сведения о расчетах с продавцами

Российские маркетплейсы наделят правом передавать данные в ФНС в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Сведения об операциях с селлерами для автоматического расчета налога площадки будут передавать напрямую. Пока такие полномочия есть у 11 банков.
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Инициатива отражена в изменениях к поправкам правительства ко второму чтению законопроекта о налоговых изменениях, узнал РБК. Целью такой меры является отмена ограничения по применению налогового режима автоУСН.
«В частности, поправки должны отменить ограничение по возможности применения автоУСН налогоплательщиками-принципалами, в том числе торгующими на маркетплейсах», — сказали РБК в Федеральной налоговой службе.
По данным издания, на сегодняшний день эксперимент с АУСН не распространяется на предпринимателей, которые ведут бизнес на основе «договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров».
Продавцы подписывают с маркетплейсами именно такие договоры.
Фото на обложке: Rattanasak Khuentana /
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