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78% продавцов на маркетплейсах торгуют только на одной площадке — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

78% продавцов на маркетплейсах торгуют только на одной площадке – лидерство за Wildberries, говорится в результатах исследования Tinkoff eCommerce. За последний год число торгуюших на нескольких маркетплейсах продавцов выросло на 64% и достигло 18% от их общего количества.

78% продавцов на маркетплейсах торгуют только на одной площадке — исследование

В 2022 году доля продавцов на маркетплейсах, которые торгуют сразу на двух площадках, выросла с 13% до 18%. Об этом говорится в результатах исследования Tinkoff eCommerce.

Подавляющее количество селлеров (78%) продают только на одной площадке. Лидерство удерживает Wildberries с долей в 52% активных продавцов – тех, кто регулярно получает выплаты. Следом по этому показателю идет Ozon с долей 34%. При этом доля Wildberries за год упала с 63% до 52%, а Ozon выросла с 23% до 34%.

В первом квартале текущего года продавцы в качестве первой площадки чаще выбирали Ozon (47%). Wildberries предпочли 44% против 75% годом ранее.

Согласно опросу клиентов Tinkoff eCommerce, 20% торгуют на маркетплейсах одеждой и обувью, 15% – продуктами питания и бытовой химией, 9% – техникой, электроникой и товарами для дома.

Исследование Tinkoff eCommerce основано на обезличенных данных 30 млн физических лиц – клиентов «Тинькофф» с 2019 по 2023 год на крупнейших российских маркетплейсах.

Фото на обложке: ImageFoto / Shutterstock

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