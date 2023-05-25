Маркетплейсы планируют наделить статусом налоговых агентов, чтобы они платили налоговые сборы за продавцов – сейчас селлеры делают это сами. В ФНС не видят необходимости в том, чтобы вносить изменения в законодательство, но законопроект о налоговом статусе маркетплейсов уже готовится.

Маркетплейсы вскоре могут получить статус налоговых агентов. Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится, но в ФНС пока не видят необходимости во внесении изменений в законодательство.

Сейчас продавцы на маркетплейсах самостоятельно платят налоговые сборы. Самозанятые, например, отчитываются за каждую продажу отдельно в сервисе «Мой налог». Суть инициативы в том, чтобы обязать маркетплейсы платить налоги за продавцов, которые реализуют товары на их площадках.

По словам юристов, наделение маркетплейсов статусом налоговых агентов потребует изменения законов. Если ИП работает по упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы), будет сложно рассчитать налогооблагаемую базу, поскольку маркетплейс фиксирует только доход, а расход ему неизвестен.

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