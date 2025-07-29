Маркетплейс для бизнеса: Wildberries открыл B2B-сервис для оптовых закупок
Компания РВБ в тестовом режиме запускает запускает B2B-сервис: на онлайн-витрине уже появились товары с пометкой «оптом». Оформление заказа происходит через корпоративный профиль.
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Вход для B2B-клиентов открыт
Wildberries выходит в B2B-сегмент: теперь юрлица и ИП могут закупать товары оптом напрямую через платформу. Новый функционал стал доступен на сайте «Wildberries для бизнеса» и пока работает в тестовом режиме. Это шаг к цифровизации корпоративных закупок и расширению аудитории маркетплейса за пределы розницы.
Опт интегрирован в витрину
Первые пользователи новой функции — продавцы, работающие по модели «Витрина» (DBS). В их карточках появился специальный значок «Товар оптом», а поиск дополнен новым фильтром. Вскоре на платформе появится отдельный раздел каталога, где будут собраны все оптовые позиции.
Оформление заказа максимально упрощено: бизнес-пользователь выбирает нужные товары, добавляет их в корзину и нажимает кнопку «Заказать как бизнес». Сайт автоматически подхватывает корпоративный профиль — ИП или юрлицо — если оно уже зарегистрировано в системе.
Сделка — без лишних движений
Доставка оптового заказа происходит напрямую до двери покупателя, без промежуточных складов или центров. Таким образом, процесс оформления B2B-сделки не требует специальных знаний или внешних интеграций — он встроен в пользовательский интерфейс Wildberries и доступен из любого браузера.
Инфраструктура B2B: ещё один сегмент экосистемы
Платформа «Wildberries для бизнеса» начала тестироваться еще в ноябре 2024 года, но именно с этого лета компания масштабирует её на всю аудиторию ИП и юрлиц. Это один из этапов трансформации Wildberries из классического маркетплейса в многофункциональную торговую экосистему.
«Сегодня B2B-рынок проходит стремительный этап цифровизации, и мы видим, как растет потребность бизнеса в гибких и технологичных инструментах для оптовых закупок. […] Интеграция оптовой модели в инфраструктуру маркетплейса дает компаниям доступ к крупной аудитории корпоративных клиентов и интуитивно простому процессу оформления B2B-сделок», — отметила Дина Билялова, руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» РВБ.
Что это даёт рынку
Wildberries масштабирует не только витрину, но и саму модель: теперь на платформе могут закупаться не только рядовые пользователи, но и закупщики малого бизнеса, дистрибьюторы и ИП. Это открывает новый канал B2B-продаж для продавцов и закрывает важный запрос со стороны корпоративных клиентов: доступ к привычной онлайн-логике, но в оптовом формате.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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