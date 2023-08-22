Маркетплейсы предложили «Почте России» неденежную альтернативу платежу с оборота

Маркетплейсы и «Почта России» обсуждают возможную альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% с оборота. Сбор в 28 млрд рублей в год могут заменить обязательными услугами «Почты» для онлайн-магазинов.
Переговоры идут непросто: представителей онлайн-площадок не устраивает сам подход, при котором их могут обязать платить конкуренту. Стороны должны прийти к общему решению по итогам консультаций, в сентябре, выяснили «Ведомости».
Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал процентный сбор с оборота «самой плохой историей, которая в принципе может быть». Маркетплейсам было бы выгоднее использовать возможности доставки оператора в отдаленные районы, сказал Бурмистров.
«Почта» может предложить свои услуги при трансграничной торговле, полагает он. Эксперт оценил в 3-4 млрд рублей сумму оплаты за услуги «Почты» от маркетплейсов в год.
- «Почта России» с 1 сентября прекратит принимать посылки, заказные письма и бандероли без идентификации отправителя. От человека потребуют подтверждающий личность документ. Изменения в работе почты касаются заказных писем, посылок и бандеролей. Для подтверждения личности можно будет предъявить паспорт или, например, водительские права.
Фото на обложке: Evgeny_V /
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