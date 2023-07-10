Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минэкономразвития подготовило законопроект о сюжетной маркировке видеоигр

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минэкономразвития подготовило законопроект о содержательной маркировке видеоигр. «Сюжетная» маркировка позволит защитить пользователей от неподходящего контента, а производителей – от лишних претензий, считают в ведомстве.

Минэкономразвития подготовило законопроект о сюжетной маркировке видеоигр

В России предложили маркировать видеоигры по их сюжетному содержанию. О подготовке соответствующего законопроекта ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве предлагают возложить обязанности по маркировке на производителей и дистрибьюторов игр. Она будет представлять собой текстовое предупреждение или знак.

Согласно законопроекту, маркировать потребуется игры, выпускаемые на всех платформах, в том числе приставках и консолях.

В Минэкономразвития считают, что маркировка цифрового контента позволит защитить пользователей от неподходящего контента, а производителей – от необоснованных претензий.

Фото на обложке: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Игры, в которые играют люди: что предложить команде для киберспорта
  2. 2 Как компании по разработке игр применяют искусственный интеллект и нейросети?
  3. 3 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  4. 4 От формирования первых команд до победы на чемпионатах
  5. 5 «Видеоигры — в нашей ДНК»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июля 2023

Международный строительный чемпионат

10 июля 2023

Build UP

10 июля 2023

Хакатон для молодых архитекторов «Города»

Все ВОЗМОЖНОСТИ