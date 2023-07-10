Минэкономразвития подготовило законопроект о сюжетной маркировке видеоигр

Минэкономразвития подготовило законопроект о содержательной маркировке видеоигр. «Сюжетная» маркировка позволит защитить пользователей от неподходящего контента, а производителей – от лишних претензий, считают в ведомстве.
В России предложили маркировать видеоигры по их сюжетному содержанию. О подготовке соответствующего законопроекта ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
В ведомстве предлагают возложить обязанности по маркировке на производителей и дистрибьюторов игр. Она будет представлять собой текстовое предупреждение или знак.
Согласно законопроекту, маркировать потребуется игры, выпускаемые на всех платформах, в том числе приставках и консолях.
В Минэкономразвития считают, что маркировка цифрового контента позволит защитить пользователей от неподходящего контента, а производителей – от необоснованных претензий.
Фото на обложке: BONDART PHOTOGRAPHY /
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