С 2023 года в России планируют маркировать одежду

Минпромторг подготовил проект постановления о маркировке одежды в России с июня 2023 года. Сейчас под маркировку попадают шубы и обувь, а все остальные товары легпрома — нет.
Со следующего года предлагается маркировать спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, верхнюю одежду и товары из искусственного меха, узнали «Известия».
В Минпромторге сообщили, что рынок сталкивается с проблемой незаконного оборота продукции легпрома. Например, импортеры ввозят натуральный мех под видом искусственного, пояснил источник на рынке торговли.
В ведомстве подчеркнули, что Российский союз производителей одежды, Ассоциация комппаний розничной торговли, Lamoda, «Спортмастер», «Снежная королева» одобрили маркировку одежды.
Покупателям будет достаточно отсканировать код и понять, подлинный перед ними товар или подделка, а не запоминать отличительные признаки фирменных вещей или товара.
Фото на обложке: Unsplash
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