Каждый десятый предприниматель не знает о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы

Каждый десятый предприниматель не знает о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы, показал опрос. Эти штрафы вводятся с 1 сентября в соответствии с обновленным законом о рекламе. Согласно ему, организации и физлица обязаны передавать данные о своих рекламных кампаниях в единую систему учета.

30% предпринимателей в России не в курсе деталей обновленного закона о рекламе, предполагающего штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы, а 10% – вообще не знают о введении этих штрафов. Об этом говорится в результатах опроса Kokoc Group, в котором участвовали клиенты компании – представители малого и среднего бизнеса.

Каждый третий опрошенный не понимает, как ему действовать в связи с вступлением в силу поправок в федеральный закон «О рекламе». При этом 10% респондентов думают, что им нужно будет маркировать материалы, рассылаемые по собственным базам инструментами CRM-маркетинга, хотя это ошибочное суждение, отметили в Kokoc Group.

Наказания за нарушение закона опасаются лишь 47% опрошенных. 27% не верят в реальность вводимых штрафов, пока не увидят действие закона на практике.

Согласно обновленного закона о рекламе, всю интернет-рекламу, которую будут показывать в России, нужно будет маркировать и через 20 дней после показа отчитываться об этом в единую систему. Маркировать рекламу должны российские компании и зарубежные, которые рекламируются в России.

За нарушение закона штрафы составят: для физических лиц от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 до 500 тыс. рублей.

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