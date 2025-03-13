Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

В министерстве отметили, что технологические решения для маркировки спортивного питания уже применяются в рамках обязательной маркировки биологически активных добавок (БАД), которые имеют схожие виды упаковки.

Значительная часть участников рынка спортивного питания с 1 октября 2023 года уже «находятся в контуре обязательной маркировки» БАД и знакома с особенностями информационной системы, указали в ведомстве.

С инициативой введения маркировки, отметили в Минпромторге, ранее выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.

Обязательная маркировка БАДов была введена в России в 2023 году. Это вынудило легализоваться более 700 компаний, что составило почти 50% «от того количества, которое государство теперь видит и отслеживает», отметили в Минпромторге в сентябре 2024 года.

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