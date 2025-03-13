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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Минпромторг предложил начать «поэтапное введение обязательной маркировки» спортивного питания с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов.
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
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В министерстве отметили, что технологические решения для маркировки спортивного питания уже применяются в рамках обязательной маркировки биологически активных добавок (БАД), которые имеют схожие виды упаковки.

Значительная часть участников рынка спортивного питания с 1 октября 2023 года уже «находятся в контуре обязательной маркировки» БАД и знакома с особенностями информационной системы, указали в ведомстве.

С инициативой введения маркировки, отметили в Минпромторге, ранее выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.

  • Обязательная маркировка БАДов была введена в России в 2023 году. Это вынудило легализоваться более 700 компаний, что составило почти 50% «от того количества, которое государство теперь видит и отслеживает», отметили в Минпромторге в сентябре 2024 года.

Фото на обложке: BearFotos / Shutterstock / FOTODOM

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