Новый пятизвездочный отель Marriott Imperial Plaza появился в Москве

В центре столицы открылась новая локация для бизнес-поездок, семейного отдыха и путешествий Moscow Marriott Imperial Plaza. Отель предлагает гостям 268 номеров и люксов, ресторан авторской кухни Galerie, концептуальное меню Cafe Imperial, а также ультрасовременные банкетные и конференц-залы для проведения мероприятий любого масштаба.
Благодаря элегантному интерьеру, выполненному в стиле ар-деко, Moscow Marriott Imperial Plaza по праву можно назвать уникальной находкой для приверженцев классики в ее современном прочтении. Геометрические орнаменты, глянцевые текстуры, лепнина, хрусталь и мрамор создают атмосферу роскоши и изящества.
Центральным элементом отеля является величественная мраморная лестница, ведущая в банкетный зал Imperial Plaza. Зал, в свою очередь, предстает во всем своем великолепии: хрустальные итальянские люстры, витражи, высокие потолки и зеркала, расширяющие пространство.
Удивляет не только живописная атмосфера, но и шедевры кулинарного искусства от бренд-шефа Абдессаттара Зитуни. Утонченная элегантность интерьера Cafe Imperial и ресторана Galerie дает возможность получить незабываемые впечатления и гастрономический опыт активным путешественникам и искушенным городским жителям.
У отеля выигрышное расположение в центральной части города, недалеко от Комсомольской площади и Кольцевой линии московского метро. Еще в семнадцатом веке царь Алексей Романов воздвиг здесь свой Путевой Дворец, где по дороге на охоту в Сокольники останавливались исключительно члены императорского двора.
Такое расположение он выбрал неслучайно. В первую очередь это была одна из главных дорог, ведущих из города, для царской конницы. Но и красота окружающих мест не могла оставить царя равнодушным.
«Мы рады представить новую безупречную локацию Moscow Marriott Imperial Plaza. Благодаря выигрышному расположению отеля гости могут прикоснуться к главным историческим и культурным достопримечательностям Москвы, а также погрузиться в яркий ритм мегаполиса.
Отель, в свою очередь, располагает всем необходимым для семейного отдыха, деловых поездок и проведения мероприятий любого масштаба на уровне 5*: элегантные интерьеры, комфортные номера, авторская кухня шеф-повара Абдессаттара Зитуни, роскошные банкетные и конференц-залы, а также завораживающие виды на столицу.
Моя задача и задача моей команды — создать соответствующий уровню отеля пятизвездочный сервис, подарить гостям отличное настроение, незабываемые впечатления и вдохновить на новые путешествия в Moscow Marriott Imperial Plaza», — сказал генеральный менеджер отеля Томас Лонга (Tomas Longa).
Фото на обложке и в тексте: Moscow Marriott Imperial Plaza
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