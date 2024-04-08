Маск: освоение Марса займет у SpaceX 20 лет

SpaceX Илона Маска провела презентацию на своей базе Starbase Бока-Чика (Техас), в ходе которой выступил и сам глава космической компании. Миллиардер поделился планами по созданию человеческой колонии на Марсе.

В своем выступлении Маск рассказал, что на освоение Марса у SpaceX уйдет около 20 лет. За это время, по словам предпринимателя, на планету могут быть доставлены около 1 млн человек, и этого будет достаточно для создания колониального города.

Бизнесмен считает, что космические корабли должны отправляться на Марс каждые два года. С такой регулярностью колонизаторы будут обеспечены стабильным поступлением ресурсов, а также возможностью вернуться на Землю при желании.

При этом, по словам Маска, большинство новоиспеченных марсиан все же не смогут вернуться на родную планету.

Базой для освоения Марса послужит гигантская многоразовая ракета Starship 3, оборудованная двигателем Raptor нового поколения, с которым космический аппарат может нести на борту до 200 тонн груза.

Глава SpaceX не уточнил, когда Starship 3 будет введена в эксплуатацию. Однако бизнесмен уверяет, что запуск гигантского космического аппарата будет обходиться в разы дешевле, чем эксплуатация ракеты Falcon 1, цена которой составляла около $10 млн.

По оценкам миллиардера, за счет возможности многоразового использования всей системы, один пуск Starship 3 в будущем будет стоить $2–3 млн.

«Это своего рода немыслимые цифры. Никто никогда не думал, что это возможно. Однако для достижения этой цели нам не придется нарушать законы физики», — сообщил Маск.