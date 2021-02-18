«Обязательно будет Marscoin»: Маск поддержал идею создания собственной криптовалюты

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на предложение подписчиков в Twitter создать собственную криптовалюту.
После твита Маска с призывом к держателям Dogecoin срочно продать эту криптовалюту, предпринимателю предложили выпустить собственный вариант криптомонеты Eloncoin и сделать ее «валютой Земли».
Другой подписчик предложил название Marscoin. Этот вариант и приглянулся изобретателю. «Это определенно будет Marscoin!», — написал Маск.
There will definitely be a MarsCoin!— Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2021
Маск не уточнил, серьезно ли он задумался о выпуске собственной криптовалюты или идея так и останется просто частью диалога с подписчиками. Тем не менее, в последнее время американский предприниматель не раз влиял на рынок криптовалют своими сообщениями в Twitter.
Фото: Pixabay
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