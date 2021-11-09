Бренд одежды лоу-сегмента Martlet привлёк $300 тысяч от агентства Blacklight

Бренд базовой женской одежды Martlet привлек инвестиции в размере $300 тыс. от креативного агентства Blacklight, сообщила пресс-служба бренда. Доля и оценка компании не раскрываются. Сообщается, что сделка прошла cash-in/cash-out.
Бренд Martlet был запущен в 2019 году Артемом Семеновым. Компания производит базовую одежда лоу-сегмента на каждый день. Основными каналами продаж являются маркетплейсы и социальные сети. Годовой оборот приближается к 200 млн рублей. Основной рост бренда пришелся на период пандемии. По словам Семенова, за год проект «вырос в 10 раз, и стало понятно, что дальнейший кратный рост возможен только с привлечением инвестиций».
Согласно данным ЕГРЮЛ, с октября 2021 года доля 10% в ООО «МАРТЛЕТ» принадлежит гендиректору Blacklight Ахмеду Ахмедову. Остальные 90% — у основателя компании Артема Семенова. Ахмедов также владеет 18,5% в Blacklight и является партнером основателя агентства Максима Перлина (владеет 66,5% в Blacklight).
«В реестре сейчас отображена часть cash-out: Ахмедов — партнер Максима Перлина в Blacklight, он представляет интересы агентства, но не является публичной персоной. Часть cash-in принадлежит непосредственно Максиму Перлину. При достижении определенных показателей ООО "МАРТЛЕТ" передадут Перлину эту долю», — пояснили RB.ru в пресс-службе Martlet.
Следующий раунд в $400 тысяч бренд Martlet планирует закрыть в ближайшее время, рассказали в компании.
Агентство Blacklight специализируется на digital-рынке и работе с e-commerce. Среди клиентов Blacklight – большое количество маркетплейсов и ритейлеров: «Яндекс.Маркет», «АлиЭкспресс», «Перекресток.Впрок», «М.Видео». Сделка с Martlet стала первой инвестицией агентства в сегмент масс-маркет одежды.
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Фото на обложке: Creative Lab /
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