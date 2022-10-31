«Марвел-Дистрибуция» запустит продажу ноутбуков под собственным брендом F+ Flaptop

Структура российского IT-дистрибутора «Марвел-Дистрибуция» — «Ф-Плюс Мобайл» — запустит в России продажу ноутбуков под собственным брендом F+ Flaptop.
На следующий год «Ф-Плюс Мобайл» планирует производство F+ Flaptop в России и по итогам 2023 года занять 20% рынка ноутбуков, узнал «Коммерсантъ».
Стоимость ноутбуков от «Марвел-Дистрибуции» составит от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Компания с 2021 года в сотрудничестве с GS Group выпускает планшеты и смартфоны для госсектора.
Производство в России необходимо из-за риска вторичных санкций в отношении зарубежных партнеров. К тому же, наличие собственной компании облегчит сервисное обслуживание, так как в наличии всегда будут комплектующие, отметили аналитики рынка.
В октябре отечественная компания «Аквариус» сообщила о производстве ноутбуков-трансформеров на новом заводе в Твери. До конца 2022 года производитель намерен выпустить не менее 20 тыс. девайсов, но только для государственного и коммерческого секторов.
Фото на обложке: Unsplash
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