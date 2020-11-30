Marvel и Vsemayki выпустили совместную коллекцию одежды

Российский бренд Vsemayki и кинокомпания Disney представили лимитированную коллекцию одежды Marvel. В нее вошли 16 товаров: мужские и женские футболки, бомберы, толстовки, брюки и леггинсы. Одежда изготовлена в общей стилистике комиксов Marvel. На ней присутствуют такие персонажи, как Тор, Халк, Капитан Америка, Железный человек, Человек-паук и Танос. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Vsemayki.

За лекала, дизайн и технологическую реализацию в партнерстве отвечали специалисты российской марки. За общую эстетику — команда компании Disney в России и СНГ.

В коллекции можно найти леггинсы, запринтованные сценами из классического комикса про «Мстителей», толстовки с глитчевыми изображениями Железного человека и Халка, бомберы с традиционным логотипом бренда и другую одежду.

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Большая часть вещей сделана по мужским лекалам. Но свободный крой делает эти вещи универсальными: бомберы и брюки подойдут и мужчинам, и женщинам. Отмечается, что при производстве мужской футболки используются несколько типов нанесения изображений, женской — вышивка пайетками. На бомберах, толстовках и брюках компания создает дополнительные вшивные элементы.

Одежда отшивается на производстве компании Vsemayki по специально разработанным лекалам. При этом вещи еще не произведены. Они отшиваются только под заказ клиента и не хранятся на складе.

Вещи можно заказать с доставкой в разные страны мира.

Фото: Vsemayki