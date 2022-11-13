Маск об основателе FTX: я знал, что он не справится

Глава Twitter Илон Маск не смог пройти мимо темы банкротства FTX, кражи сотен миллионов хакерами и возможной пропажи $1-2 млрд клиентских средств по вине главы криптобиржи. Миллиардер обсудил крах FTX в аудиокомнате Twitter Space и рассказал, что спрогнозировал провал платформы.

Как передает CoinDesk, Маск сообщил, что никогда не слышал об основателе FTX Сэме Бэнкмане-Фриде, пока ему не рассказали о желании главы криптоплатформы заключить сделку с Twitter.

Тогда владелец соцсети связался с главой биржи и «разговаривал с ним около получаса». По словам Маска, Бэнкман-Фрид произвел на него крайне негативное впечатление.

«Мой счетчик чуши был на пределе. Было похоже, что этот чувак — [чушь собачья]. Такое у меня было впечатление», — сказал Маск.

Глава Twitter заявил, что спрогнозировал провал FTX заранее. Он был уверен, что у Бэнкмана-Фрида ничего не получится.

«Все говорили о нем, словно он ходит по воде и у него есть зиллион долларов. Но я так не думал…"Этот чувак — что-то не так. У него нет капитала, и он не справится", — это было моим предсказанием», — поведал богатейший предприниматель мира.

Несмотря на сомнения в обществе о перспективах криптовалют после провала криптобиржи, Илон Маск уверен, что у цифровых валют по-прежнему есть «потенциальное будущее». Однако, по мнению бизнесмена, пользователям «нужно хранить свою крипту в холодных кошельках, а не на биржах».

На этой неделе FTX объявила о банкротстве: после расследования CoinDesk о неспособности биржи выполнять обязательства, инвесторы начали выводить деньги с платформы, что привело к падению токена FTX FTT.

Затем стало известно о хакерской атаке на компанию, в ходе которой злоумышленникам удалось вывести свыше $380 млн. Кроме того, FTX заподозрили в подозрительных транзакциях. Reuters написал о тайном переводе $10 млрд на счета компании Бэнкмана-Фрида, в ходе которого пропали до $2 млрд клиентских денег.

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