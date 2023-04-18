Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Маск подтвердил планы создать альтернативу ChatGPT для конкуренции с Microsoft и Google

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил планы создать конкурента чат-боту ChatGPT и подключиться к гонке по обучению искусственного интеллекта.

Маск подтвердил планы создать альтернативу ChatGPT для конкуренции с Microsoft и Google

В интервью на телеканале Fox news Маск заявил (цитата по Bloomberg), что необходимо «создать третий вариант», чтобы конкурировать с OpenAI, которую поддерживает Microsoft, и DeepMind, принадлежащую Alphabet (материнская компания Google). 

Подробностей миллиардер не привел.

Маска беспокоит влияние Microsoft над OpenAI, которая, как он сообщил, создавалась как некоммерческая организация в противовес Google, но стала подконтрольной Microsoft закрытой компанией, которая стремится максимизировать прибыль.

Маск в начале марта зарегистрировал компанию X.AI, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта. Предприниматель сам возглавил эту компанию, а также нанял Игоря Бабушкина, который недавно покинул подразделение DeepMind AI в Alphabet.

ChatGPT представляет собой многозадачный чат-бот от OpenAI, выход продукта вызвал большой ажиотаж и этические споры. За несколько месяцев чат-бот успел написать множество дипломных работ, «выступил» в суде, сдал экзамен на получение лицензии врача в США.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 OpenAI пока не начала обучение GPT-5
  2. 2 Разработчик написал программу, которая сама исправляет баги при помощи ИИ
  3. 3 Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров
  4. 4 Стартует ChatGPT Hackathon, на котором участникам предстоит решить задачи с помощью известного чат-бота от OpenAI
  5. 5 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

19 апреля 2023

M4M OC2 Innovation Support Individual

20 апреля 2023

DatsArt Space

20 апреля 2023

К.О.Д. Кастинг креативных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ