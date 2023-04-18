Маск подтвердил планы создать альтернативу ChatGPT для конкуренции с Microsoft и Google

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил планы создать конкурента чат-боту ChatGPT и подключиться к гонке по обучению искусственного интеллекта.
В интервью на телеканале Fox news Маск заявил (цитата по Bloomberg), что необходимо «создать третий вариант», чтобы конкурировать с OpenAI, которую поддерживает Microsoft, и DeepMind, принадлежащую Alphabet (материнская компания Google).
Подробностей миллиардер не привел.
Маска беспокоит влияние Microsoft над OpenAI, которая, как он сообщил, создавалась как некоммерческая организация в противовес Google, но стала подконтрольной Microsoft закрытой компанией, которая стремится максимизировать прибыль.
Маск в начале марта зарегистрировал компанию X.AI, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта. Предприниматель сам возглавил эту компанию, а также нанял Игоря Бабушкина, который недавно покинул подразделение DeepMind AI в Alphabet.
ChatGPT представляет собой многозадачный чат-бот от OpenAI, выход продукта вызвал большой ажиотаж и этические споры. За несколько месяцев чат-бот успел написать множество дипломных работ, «выступил» в суде, сдал экзамен на получение лицензии врача в США.
Фото на обложке: Unsplash
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