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Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец Tesla и Space X Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $192 млрд. На втором месте оказался владелец LVMH Бернар Арно с состоянием $187 млрд.

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg

В рейтинге Forbes Бернар Арно по-прежнему остается самым богатым человеком планеты, его состояние в рейтинге оценивается в $215 млрд. При этом Илон Маск занимает второе место с состоянием в $200 млрд.

Бернар Арно обошел Илона Маска в рейтинге Bloomberg в конце 2022 года. Тогда Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд за год и два месяца.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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