Владелец Tesla и Space X Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $192 млрд. На втором месте оказался владелец LVMH Бернар Арно с состоянием $187 млрд.

Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg