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Илон Маск назвал преимущества чипирования

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уверен, что вживленный в мозг чип позволит людям слушать музыку без посторонних устройств, следить за здоровьем и конкурировать с искусственным интеллектом. Об этом пишет Ladbible.

Илон Маск назвал преимущества чипирования

По мнению Маска, технологии, разрабатываемые его стартапом Neuralink, должны улучшить жизнь людей. Например, новый мозговой чип будет направлять музыку сразу в мозг.

Изобретатель также рассказал о возможностях чипирования в медицине. Он заявил, что Neuralink может помочь контролировать уровень гормонов. Это в свою очередь может повысить внимательность и концентрацию, избавить от тревоги. Кроме того, Маск не исключает, что чип сможет бороться с зависимостями и депрессией.

Первоначально технология может быть использована для помощи людям с заболеваниями головного мозга, в том числе с болезнью Паркинсона. Главная же цель подключения человеческого мозга к компьютеру, по словам Маска, — позволить людям конкурировать с передовым искусственным интеллектом.

Предприниматель сравнил установку импланта Neuralink с лазерной операцией на глазу.

Испытания новой технологии уже начались на животных. На людях испытания запланированы на конец этого года, пишет издание.

Нейротехнологическая компания Neuralink был основана Маском в 2016 году и привлекла более $150 млн инвестиций.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс подвергся обвинениям в создании коронавируса и намерении вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от него. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. Более того, Гейтс считает такие теории «сумасшедшими».

Фото: Unsplash

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