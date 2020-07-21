Илон Маск назвал преимущества чипирования

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уверен, что вживленный в мозг чип позволит людям слушать музыку без посторонних устройств, следить за здоровьем и конкурировать с искусственным интеллектом. Об этом пишет Ladbible.

По мнению Маска, технологии, разрабатываемые его стартапом Neuralink, должны улучшить жизнь людей. Например, новый мозговой чип будет направлять музыку сразу в мозг.

Изобретатель также рассказал о возможностях чипирования в медицине. Он заявил, что Neuralink может помочь контролировать уровень гормонов. Это в свою очередь может повысить внимательность и концентрацию, избавить от тревоги. Кроме того, Маск не исключает, что чип сможет бороться с зависимостями и депрессией.

Первоначально технология может быть использована для помощи людям с заболеваниями головного мозга, в том числе с болезнью Паркинсона. Главная же цель подключения человеческого мозга к компьютеру, по словам Маска, — позволить людям конкурировать с передовым искусственным интеллектом.

Предприниматель сравнил установку импланта Neuralink с лазерной операцией на глазу.

Испытания новой технологии уже начались на животных. На людях испытания запланированы на конец этого года, пишет издание.

Нейротехнологическая компания Neuralink был основана Маском в 2016 году и привлекла более $150 млн инвестиций.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс подвергся обвинениям в создании коронавируса и намерении вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от него. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. Более того, Гейтс считает такие теории «сумасшедшими».

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