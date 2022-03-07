Илон Маск призвал Европу перезапустить бездействующие атомные электростанции

Илон Маск призвал к увеличению производства ядерной энергии в Европе, которая может лишиться природного газа на фоне санкций из-за военной операции России на территории Украину.

У себя на странице в сети Twitter Маск написал, что теперь «совершенно очевидно», что европейские страны должны перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить выработку тех, которые функционируют.

«Это *критично* для национальной и международной безопасности», — уверяет генеральный директор Tesla, в управлении которого помимо производства электромобиля есть и проекты в сфере чистой энергетики.

По материалам отчета Международного агентства по атомной энергетике, на которое ссылается Bloomberg, в Европе находится 102 остановленных ядерных реактора.

Business Insider приводит данные Международного энергетического агентства, из которых следует, что Россия поставляет около трети всего газа в Европе.

Заявленный переход к возобновляемым источникам энергии происходит медленно, поэтому многие страны ЕС все еще ощутимо зависимы от российского газа.

Маск ранее уже говорил, что «ядерная энергия значительно лучше» в контексте проблем глобального потепления, чем сжигаемое топливо, ведь у атомной энергии нулевой уровень углеродных выбросов.

Призыв Маска к увеличению мощностей ядерной энергетики в Европе прозвучал через два дня после того, как он настаивал на увеличении добычи нефти и газа в США, чтобы противостоять любому сокращению поставок из России.

События последних дней привели ктому, что цены на нефть и на газ выросли до исторических максимумов.

«Мне не нравится, что я это говорю, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа, — написал Маск в Twitter ранее, — экстраординарные времена требуют экстраординарных мер».

Устойчивые энергетические решения не могут немедленно компенсировать дефицит российского экспорта нефти и газа, добавил он.

Компании Маска активно вовлечены в российско-украинскую повестку: спутники SpaceX Starlink помогают Украине справляться с проблемами доступа в интернет, а Tesla предлагает бесплатную зарядку для электромобилей в четырех украинских городах.

Маск выразил поддержку украинскому народу и не забыл также выказать сочувствие всем тем россиянам, «кто этого не хочет».

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