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Илон Маск заявил, что государство должно контролировать искусственный интеллект

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Основатель Space X и Tesla Илон Маск в своем твиттере заявил, что разработки в сфере искусственного интеллекта должны контролироваться государствами и на международном уровне. 

Илон Маск заявил, что государство должно контролировать искусственный интеллект

Эти слова — ответ на статью в MIT Technology Review, которая называется «Грязная скрытая реальность, стоящая за попыткой OpenAi спасти мир» (The messy, secretive reality behind OpenAI’s bid to save the world).

Напомним, что OpenAi — некоммерческая исследовательская компания, которая разрабатывает «дружественный» искусственный интеллект (FAI). Ее основали Илон Маск и президент Y Combinator Сэм Альтман в 2015 году. 


В статье журналистка Карен Хао рассказывает о внутренней кухне OpenAi и ее сотрудниках. Она приходит к выводу, что сейчас в компании разработки безопасного ИИ отошли на задний план. Теперь, по ее мнению, исследователи больше сосредоточены на зарабатывании денег.

В ответ на это Илон Маск сказал, что OpenAi должна быть более открытой, а все организации, создающие сложные системы на основе ИИ, должны контролироваться — Tesla в том числе.

Фото: Phonlamai Photo / Shutterstockhttps://en.wikipedia.org/wiki/Friendly_artificial_intelligence

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