Илон Маск заявил, что государство должно контролировать искусственный интеллект

Эти слова — ответ на статью в MIT Technology Review, которая называется «Грязная скрытая реальность, стоящая за попыткой OpenAi спасти мир» (The messy, secretive reality behind OpenAI’s bid to save the world).



Напомним, что OpenAi — некоммерческая исследовательская компания, которая разрабатывает «дружественный» искусственный интеллект (FAI). Ее основали Илон Маск и президент Y Combinator Сэм Альтман в 2015 году.



В статье журналистка Карен Хао рассказывает о внутренней кухне OpenAi и ее сотрудниках. Она приходит к выводу, что сейчас в компании разработки безопасного ИИ отошли на задний план. Теперь, по ее мнению, исследователи больше сосредоточены на зарабатывании денег.

В ответ на это Илон Маск сказал, что OpenAi должна быть более открытой, а все организации, создающие сложные системы на основе ИИ, должны контролироваться — Tesla в том числе.

All orgs developing advanced AI should be regulated, including Tesla — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2020